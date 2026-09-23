Минздрав готовится к новому эпидсезону: ожидают поставки более 400 тысяч доз вакцины от гриппа

Иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения в ближайшее время ожидает поставки вакцин против гриппа

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, вакцины против гриппа ежегодно обновляются в соответствии со штаммовым составом. В этом году препараты также обновили и перерегистрировались в Украине.

Минздрав провел работу с ключевыми поставщиками, поставлявшими вакцины в предыдущие годы. Теперь ожидается их поставка.

В этот эпидемический сезон украинцам планируют сделать доступными более 400 тысяч доз вакцины против гриппа. По словам Ляшко, это примерно соответствует среднему объему использования вакцин в обычном эпидсезоне.

Министр призвал украинцев по возможности привиться и защититься от гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Напомним, в прошлом году 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Он продлился до 17 мая 2026 года.