Минздрав готовится к новому эпидсезону: ожидают поставки более 400 тысяч доз вакцины от гриппа
Министерство здравоохранения в ближайшее время ожидает поставки вакцин против гриппа
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, вакцины против гриппа ежегодно обновляются в соответствии со штаммовым составом. В этом году препараты также обновили и перерегистрировались в Украине.
Минздрав провел работу с ключевыми поставщиками, поставлявшими вакцины в предыдущие годы. Теперь ожидается их поставка.
В этот эпидемический сезон украинцам планируют сделать доступными более 400 тысяч доз вакцины против гриппа. По словам Ляшко, это примерно соответствует среднему объему использования вакцин в обычном эпидсезоне.
Министр призвал украинцев по возможности привиться и защититься от гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
Напомним, в прошлом году 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Он продлился до 17 мая 2026 года.