На Волиніі чоловіка піймали на дитячій порнографії
На Волині судитимуть 22-річного чоловіка. Він розповсюджував дитячу порнографію
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
22-річний житель Хмельниччини вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. У Telegram він надсилав їй порнографію та повідомлення на сексуальні теми.
Також з'ясувалось, що він зберігав на своєму телефоні та розповсюджував дитяче порно.
Наразі чоловік знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Найближчим часом він постане перед судом.
Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.
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