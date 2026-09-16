На Волині жінка торгувала інвалідністю за 10 тисяч "зеленими"

Фото: прокуратура

На Волині викрили 42-річну жінку. Вона організувала схему "продажу" встановлення групи інвалідності за хабар

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка обіцяла військовозобов'язаним вплинути на членів експертних команд. За свою "допомогу" в оформленні інвалідності вона просила 10 тисяч доларів. Жінку затримали після передачі грошей.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.