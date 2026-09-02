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02 сентября 2026, 17:46

Ночью враг массированно атаковал энергетику Одесщины: без света осталось более 350 тысяч семей

02 сентября 2026, 17:46
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Фото: ДТЭК
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В ночь на 2 сентября российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по ключевым магистральным объектам энергетики Одесской области

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети, передает RegioNews .

Из-за атаки временно без электроснабжения остались более 350 тысяч семей Одесского района, в том числе часть Одессы. Также возникли перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта.

Как только ситуация с безопасностью позволила начать работы, энергетики ДТЭК начали возобновлять электроснабжение. В настоящее время свет уже вернули до 177 тысяч домов.

В результате атаки также повреждена производственная площадка ДТЭК Одесские электросети. В частности, поврежден транспорт и офисное помещение компании.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище", — сообщили в ДТЭК.

Напомним, что российские войска за последние несколько дней трижды атаковали энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области. В результате ударов существенно повреждено оборудование.

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