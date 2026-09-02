В результате вражеской атаки дронов на Киевщину пострадали три человека в двух районах

Фото: Киевская областная прокуратура

2 сентября русские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков дронов в Обуховском и Бучанском районах пострадали три человека

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

В Обуховском районе около 15:30 обломки беспилотника попали в помещение бассейна парково-гостиничного комплекса.

Пострадали два человека. 32-летняя женщина получила перелом таза и правой ноги, а также проникающее ранение брюшной полости. Еще один мужчина получил травму ноги.

В результате атаки частично разрушено помещение бассейна, повреждены кровля, лестница и другие конструкции комплекса.

В Бучанском районе, в селе Софиевская Борщаговка, из-за атаки российских БПЛА возник пожар в складском помещении. Там один человек получил осколочное ранение ноги.

Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

На местах работают прокуроры, следователи и экстренные службы. Правоохранители проводят осмотр мест происшествия и фиксируют последствия очередной атаки РФ.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начали досудебное расследование по фактам военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате атаки российских беспилотников на Киев 2 сентября пострадали девять человек.