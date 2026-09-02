В Херсонской области браконьеры выплатят более полумиллиона гривен за незаконный отлов

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области суд обязал нарушителя возместить государству 112,6 тысячи гривен ущерба, нанесенного незаконным выловом водных биоресурсов на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский"

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Иск в суд подала Олешковская окружная прокуратура.

По данным прокуратуры, в марте 2025 года мужчина нарушил правила любительского рыболовства и незаконно выловил водные биоресурсы на берегу озера Белого, расположенного в пределах территории национального природного парка. Его действия нанесли государству материальный ущерб.

Это не единственный подобный случай. С начала 2026 года Херсонский городской суд рассмотрел уже три аналогичных дела по искам Олешковской окружной прокуратуры.

Общая сумма ущерба, заявленного прокуратурой к взысканию по этим делам, составляет 513 тысяч гривен.

В настоящее время прокуратура принимает меры для реального исполнения судебных решений и взыскания причиненного государству ущерба.

Напомним, что на Сухом Лимане пограничники вместе с рыбоохранным патрулем поймали местного жителя, незаконно вылавливающего мидии.