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02 сентября 2026, 17:58

В Херсонской области браконьеры выплатят более полумиллиона гривен за незаконный отлов

02 сентября 2026, 17:58
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Фото: прокуратура Херсонской области
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В Херсонской области суд обязал нарушителя возместить государству 112,6 тысячи гривен ущерба, нанесенного незаконным выловом водных биоресурсов на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский"

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Иск в суд подала Олешковская окружная прокуратура.

По данным прокуратуры, в марте 2025 года мужчина нарушил правила любительского рыболовства и незаконно выловил водные биоресурсы на берегу озера Белого, расположенного в пределах территории национального природного парка. Его действия нанесли государству материальный ущерб.

Это не единственный подобный случай. С начала 2026 года Херсонский городской суд рассмотрел уже три аналогичных дела по искам Олешковской окружной прокуратуры.

Общая сумма ущерба, заявленного прокуратурой к взысканию по этим делам, составляет 513 тысяч гривен.

В настоящее время прокуратура принимает меры для реального исполнения судебных решений и взыскания причиненного государству ущерба.

Напомним, что на Сухом Лимане пограничники вместе с рыбоохранным патрулем поймали местного жителя, незаконно вылавливающего мидии.

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