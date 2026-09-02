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02 сентября 2026, 18:45

Вылетел на тротуар и сбил двоих детей: в Прикарпатье водитель "KIA" получил подозрение

02 сентября 2026, 18:45
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В селе Микуличин Надворнянского района 31 августа водитель автомобиля KIA Sorento выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил двух 12-летних девушек. Оба потерпевших получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, авария произошла около 14.55. 43-летний житель Закарпатской области ехал в направлении села Татаров. Правоохранители установили, что водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и был невнимательным за рулем.

В результате автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на двух местных жительниц, двигавшихся навстречу машине.

Девушки получили тяжкие телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. По результатам осмотра он был трезв.

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если это повлекло тяжкие телесные повреждения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 166 тысяч гривен.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб . От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.

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