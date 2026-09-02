В Херсоне из-за ударов вражеских дронов пострадали шесть гражданских
2 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По состоянию на 17:30 от российских атак пострадали шесть гражданских. Все пострадавшие находились в Херсоне и получили ранения и травмы в результате ударов дронов.
Также из-за обстрелов повреждены жилые дома и транспортные средства.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по фактам военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 2 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков дронов в Обуховском и Бучанском районах пострадали три человека.