13:59  02 сентября
С помощью ChatGPT подделал справку МСЭК: в Ровенской области мужчина получил штраф
09:58  02 сентября
В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
07:56  02 сентября
В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2026, 19:58

В Херсоне из-за ударов вражеских дронов пострадали шесть гражданских

02 сентября 2026, 19:58
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

2 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 от российских атак пострадали шесть гражданских. Все пострадавшие находились в Херсоне и получили ранения и травмы в результате ударов дронов.

Также из-за обстрелов повреждены жилые дома и транспортные средства.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по фактам военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 2 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков дронов в Обуховском и Бучанском районах пострадали три человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон дрон пострадавшие удары
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Бензин в Европе улетел вверх: подорожание будет и в Украине
02 сентября 2026, 22:05
Эскалация в российском небе и приказ Путина уничтожать украинскую энергетику
02 сентября 2026, 21:55
На Днепропетровщине из-за вражеских атак погибло 4 человека и 13 пострадали
02 сентября 2026, 21:51
Пограничники показали, как уничтожают "россиян на колесах"
02 сентября 2026, 21:30
В больнице скончался велосипедист, пострадавший в ДТП в Ровенской области
02 сентября 2026, 21:20
Генштаб подтвердил уничтожение вражеского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27
02 сентября 2026, 20:57
В Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП
02 сентября 2026, 20:43
Россияне атаковали дронами поезд Одесса-Днепр
02 сентября 2026, 20:35
В результате обстрела Киева количество пострадавших возросло
02 сентября 2026, 19:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »