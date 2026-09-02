В Херсоне из-за ударов вражеских дронов пострадали шесть гражданских

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2 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 от российских атак пострадали шесть гражданских. Все пострадавшие находились в Херсоне и получили ранения и травмы в результате ударов дронов.

Также из-за обстрелов повреждены жилые дома и транспортные средства.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по фактам военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 2 сентября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате падения обломков дронов в Обуховском и Бучанском районах пострадали три человека.