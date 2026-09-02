На Волині чоловік влаштувався "таксистом для ухилянтів"

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Житель Волині працював таксистом. На Закарпаття він привіз свого "клієнта", який потім планував через річну Тиса потрапити до Румунії. Таксист для цього заздалегідь купив все необхідне спорядження. Зокрема, він підготував "клієнту" спеціальні рукавиці та рятувальний жилет для перепливання річки.

Свої послуги таксист оцінив у 3 200 євро. Його затримали та повідомили про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.