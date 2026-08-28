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28 августа 2026, 15:59

Реактивный дрон РФ долетел до Волыни из Крыма: преодолел почти 960 км

28 августа 2026, 15:59
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Фото: соцсети
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Утром 28 августа российский реактивный беспилотник долетел по направлению временно оккупированного Крыма в Волынскую область. Вблизи Торчина Луцкого района украинские военные сбили воздушную цель

Об этом сообщает местные СМИ и мониторинговые каналы, передает RegioNews.

О движении реактивного БпЛА в направлении Луцка утром предупреждали воздушные силы ВСУ. Впоследствии местные медиа сообщали о взрывах, после чего появилась информация об уничтожении воздушной цели вблизи Торчина.

Украинские мониторинговые ресурсы Mon1tor и "Око Гора" оценили, что беспилотник преодолел около 960 км от предполагаемого места запуска в оккупированном Крыму. По их данным, это может быть самая зафиксированная дальность полета российского реактивного ударного БпЛА над Украиной.

В то же время, Воздушные силы официально не подтверждали этот рекорд. Поэтому оценка в 960 км остается расчетом мониторинговых ресурсов.

Как известно, 18 августа российский реактивный беспилотник впервые долетел в Ровенскую область. Тогда мониторинговые ресурсы оценивали его маршрут примерно в 900 км от места запуска в оккупированном Крыму.

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