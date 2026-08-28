В Запорожье враг повторно ударил по торговому центру, пятеро раненых
Российские военные 28 августа повторно атаковали торговый центр в Запорожье. В результате удара пострадали пять человек
Об этом сообщили в МВД Украины, передает RegioNews .
Из-за угрозы новых атак спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях.
Несмотря на опасность, им удалось ликвидировать пожар.
Аварийно-спасательные работы на месте завершены.
Напомним, что российские военные нанесли удар по территории Сум , предварительно из реактивной системы залпового огня. Повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе.
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