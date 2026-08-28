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28 серпня 2026, 15:59

Реактивний дрон РФ долетів до Волині з Криму: подолав близько 960 км

28 серпня 2026, 15:59
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Фото: соцмережі
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Уранці 28 серпня російський реактивний безпілотник долетів із напрямку тимчасово окупованого Криму до Волинської області. Поблизу Торчина Луцького району українські військові збили повітряну ціль

Про це інформують місцеві ЗМІ та моніторингові канали, передає RegioNews.

Про рух реактивного БпЛА в напрямку Луцька вранці попереджали Повітряні сили ЗСУ. Згодом місцеві медіа повідомляли про вибухи, після чого з’явилася інформація про збиття повітряної цілі неподалік Торчина.

Українські моніторингові ресурси Mon1tor та "Око Гора" оцінили, що безпілотник подолав близько 960 км від ймовірного місця запуску в окупованому Криму. За їхніми даними, це може бути найбільша зафіксована дальність польоту російського реактивного ударного БпЛА над Україною.

Водночас Повітряні сили офіційно не підтверджували цей рекорд. Тож оцінка у 960 км наразі залишається розрахунком моніторингових ресурсів.

Як відомо, 18 серпня російський реактивний безпілотник уперше долетів до Рівненської області. Тоді моніторингові ресурси оцінювали його маршрут приблизно у 900 км від місця запуску в окупованому Криму.

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