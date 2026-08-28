Удар по Сумам из РСЗО: семь раненых, повреждены склады и автомобили
Российские военные нанесли удар по территории Сум, предварительно из реактивной системы залпового огня. Повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе города
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .
По его словам, семеро пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Спасательная операция продолжается. Последствия российской атаки уточняются.
Напомним, в пятницу, 28 августа, российские захватчики атаковали Киевский район Харькова.
Днем 27 августа вражеский дрон попал в торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб человек, пять человек пострадали .
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