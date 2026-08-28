Удар по Сумам из РСЗО: семь раненых, повреждены склады и автомобили

Фото иллюстративное

Российские военные нанесли удар по территории Сум, предварительно из реактивной системы залпового огня. Повреждены складские помещения и транспорт в Заречном районе города

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .

По его словам, семеро пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Спасательная операция продолжается. Последствия российской атаки уточняются.

Напомним, в пятницу, 28 августа, российские захватчики атаковали Киевский район Харькова.

Днем 27 августа вражеский дрон попал в торговый центр в Основянском районе Харькова. Погиб человек, пять человек пострадали .