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На Волыни от удара молнии пострадали семь человек
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30 июня 2026, 07:44

На Волыни от удара молнии пострадали семь человек

30 июня 2026, 07:44
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Фото: Национальная полиция
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В понедельник, 29 июня, в селе Озеро Киверцевской общины на Волыни молния попала вблизи местного водоема. Пострадали семь человек, четверо из них – дети

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, все пострадавшие упали в обморок после удара молнии.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские наряды и бригады медиков. Все пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители помогали переносить людей в кареты скорой помощи, опросили свидетелей и фиксировали обстоятельства происшествия.

В полиции также отметили, что непогода вызвала повреждения в Луцком и Ковельском районах: пострадали отдельные здания и транспортные средства.

Как известно, накануне в Украине в части регионов объявили первый уровень опасности из-за непогоды. В частности, вечером 29 июня Киев и область накрыла сильная буря с порывистым ветром, свалившим деревья на нескольких улицах.

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