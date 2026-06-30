На Волыни от удара молнии пострадали семь человек

Фото: Национальная полиция

В понедельник, 29 июня, в селе Озеро Киверцевской общины на Волыни молния попала вблизи местного водоема. Пострадали семь человек, четверо из них – дети

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, все пострадавшие упали в обморок после удара молнии.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские наряды и бригады медиков. Все пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители помогали переносить людей в кареты скорой помощи, опросили свидетелей и фиксировали обстоятельства происшествия.

В полиции также отметили, что непогода вызвала повреждения в Луцком и Ковельском районах: пострадали отдельные здания и транспортные средства.

Как известно, накануне в Украине в части регионов объявили первый уровень опасности из-за непогоды. В частности, вечером 29 июня Киев и область накрыла сильная буря с порывистым ветром, свалившим деревья на нескольких улицах.