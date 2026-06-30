На Волині від удару блискавки постраждали семеро людей

Фото: Національна поліція

У понеділок, 29 червня, в селі Озеро Ківерцівської громади на Волині блискавка влучила поблизу місцевої водойми. Постраждали семеро людей, четверо з них – діти

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, усі постраждалі втратили свідомість після удару блискавки.

На місце події оперативно прибули наряд поліції та бригади медиків. Усіх потерпілих госпіталізували.

Правоохоронці допомагали переносити людей до карет швидкої допомоги, опитували свідків та фіксували обставини події.

У поліції також зазначили, що негода спричинила пошкодження у Луцькому та Ковельському районах: постраждали окремі будівлі та транспортні засоби.

Як відомо, напередодні в Україні в частині регіонів оголосили перший рівень небезпеки через негоду. Зокрема, увечері 29 червня Київ та область накрила сильна буря з поривчастим вітром, який повалив дерева на кількох вулицях.