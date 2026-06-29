Непогода в Киеве: из-за падения деревьев затруднено движение на ряде улиц

Фото: патрульная полиция Киева

Киев и область вечером 29 июня накрыло мощное ненастье. Поднялся сильный ветер, сваливший деревья на нескольких улицах города

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На местах работают патрульные полицейские, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

По данным патрульной полиции, движение затруднено:

на улице Киото;

на улице Кубанской Украины;

на перекрестке улиц Рижской и Максима Берлинского;

на Броварском проспекте;

на проспекте Красной Калины.

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Кроме того, непогода вызвала перебои со светом в части районов. Фиксируются обрывы электропроводов.

Тем временем в ДТЭК сообщили , что переходит на усиленный режим работы из-за непогоды в Киеве и Киевской области.

"Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии", – говорится в заявлении.

Энергетики попросили пользоваться электричеством бережливо, чтобы не перегружать сеть.

Напомним, что днем синоптики сообщили, что у ближайшие два часа с содержанием до конца суток 29 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы .