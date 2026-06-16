На Волыни разоблачили масштабную нарколабораторию с амфетамином

Фото: прокуратура

Житель Луцка и его подельники организовали нарколабораторию прямо на даче. Ориентировочно они зарабатывали более полумиллиона гривен в месяц

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В подпольной лаборатории злоумышленники производили амфетамин и сбывали его в областном центре Волыни и близлежащих населенных пунктах. Известно, что за месяц они зарабатывали около 700 тысяч гривен.

Во время обысков в них обнаружили амфетамин, оборудование для его изготовления и прекурсоры. Также у организатора обнаружили два автомата Калашникова с патронами, травматический пистолет "Глюк" и патроны к нему, более 400 г пороха, противопехотную мину и гранату.

"Решается вопрос о сообщении ему и его сообщникам о подозрении также по ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 317 УК Украины и об избрании им мер в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Житомире разоблачили 18-летнего парня. Оказалось, он распространял запрещенные вещества.