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16 червня 2026, 17:15

На Волині викрили масштабну нарколабораторію з амфетаміном

16 червня 2026, 17:15
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Фото: прокуратура
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Житель Луцька та його спільники організували нарколабораторію прямо на дачі. Орієнтовно вони заробляли понад пів мільйона гривень на місяць

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У підпільній лабораторії зловмисники виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Відомо, що на місяць вони заробляли близько 700 тисяч гривень.

Під час обшуків у них знайшли амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори. Також у організатора знайшли два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет "Глюк" та набої до нього, більше 400 г пороху, протипіхотну міну та гранату.

"Вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру також за ч.2 ст. 307, ч.2 ст 317 КК України та про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Житомирі викрили 18-річного хлопця. Виявилось, що він розповсюджував заборонені речовини.

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