11:54  15 червня
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 18:00

Природа, малювання та спілкування: на Волині провели заходи для ветеранів та дітей

15 червня 2026, 18:00
Читайте также на русском языке
Фото: ГО Захист держави
Читайте также
на русском языке

На Волині активісти провели заходи для дітей та ветеранів. Зокрема, турнір із риболовлі

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Обласний турнір із риболовлі у селі Галинівка Володимирського району об'єднав ветеранів із різних громад Волині, фахівців із супроводу ветеранів, представників профільних управлінь.

Дехто з ветеранів розповіли, що вперше взяли до рук вудку після повернення з війни. За словами військових, це допомагає заспокоїтись та переключити думки, просто побувши серед природи.

Також Волинський осередок ГО "Захист держави" долучився до заходу з терапевтичною програмою для дітей. Психологиня Оксана Кондратюк провела творчий захід, під час якого юні учасники малювали рибок, вигадували їм цікаві імена та суперздібності.

"Для нас важливо, щоби ветерани та їхні родини мали можливість не лише отримати консультації чи допомогу, а й просто провести час разом, поспілкуватися, відпочити", - каже експертка.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГО Захист Держави активіст діти ветеран
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Ворожий БпЛА атакував підрозділ ДСНС у Запоріжжі
15 червня 2026, 18:35
"Війна" через сміття: у Тернополі чоловік ледь не вбив сусіда молотком
15 червня 2026, 18:07
Кинула малечу на 10-річну дитину заради чарки: на Берестинщині поліція покарала горе-матір
15 червня 2026, 17:58
Збитки на 700 тисяч гривень: на Дніпропетровщині розгромили банду "чорних лісорубів"
15 червня 2026, 17:50
Як спілкуватися з військовими дбайливо та з повагою
15 червня 2026, 17:30
На Харківщині викрили начальника військового КПП, який організував "бізнес" на фіктивних шлюбах
15 червня 2026, 16:58
Зловживання на мільйон: на Криворіжжі викрили керівника держпідприємства на незаконних преміях
15 червня 2026, 16:56
Безробітна жителька Одещини допомагала росіянам атакувати Київ
15 червня 2026, 16:20
Кривава сутичка у Кривому Розі: поліція затримала підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень
15 червня 2026, 16:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »