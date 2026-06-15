Природа, малювання та спілкування: на Волині провели заходи для ветеранів та дітей

Фото: ГО Захист держави

На Волині активісти провели заходи для дітей та ветеранів. Зокрема, турнір із риболовлі

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Обласний турнір із риболовлі у селі Галинівка Володимирського району об'єднав ветеранів із різних громад Волині, фахівців із супроводу ветеранів, представників профільних управлінь.

Дехто з ветеранів розповіли, що вперше взяли до рук вудку після повернення з війни. За словами військових, це допомагає заспокоїтись та переключити думки, просто побувши серед природи.

Також Волинський осередок ГО "Захист держави" долучився до заходу з терапевтичною програмою для дітей. Психологиня Оксана Кондратюк провела творчий захід, під час якого юні учасники малювали рибок, вигадували їм цікаві імена та суперздібності.

"Для нас важливо, щоби ветерани та їхні родини мали можливість не лише отримати консультації чи допомогу, а й просто провести час разом, поспілкуватися, відпочити", - каже експертка.

Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.