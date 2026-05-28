28 мая 2026, 08:12

В Херсонской области из-за российских атак один человек погиб, среди 15 раненых – два ребенка

Фото: полиция
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 43 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 16 многоэтажек и 8 частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, банковское учреждение, заведение общепита, газопровод, хозяйственное сооружение, мопед, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще 15 – получили ранения, из них – два ребенка.

Напомним, около 17:45 27 мая россияне обстреляли Херсон. Ранения получили женщина и двое ее дочерей 3 и 6 лет. К сожалению, погиб отец девочек.

