В ночь на 28 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Зафиксировано попадание БпЛА в частный дом и объект инфраструктуры. Кроме того, взрывной волной повреждено остекление в близлежащих зданиях.

К счастью, информации о пострадавших нет.

Напомним, ночью 28 мая российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники и артиллерию. Под ударом оказались два района, получили ранения три человека.