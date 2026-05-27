10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
08:15  27 мая
Гибель 11-летнего ребенка после падения с крана на Киевщине: полиция устанавливает обстоятельства
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
27 мая 2026, 10:20

Воздушная война без правил: почему Россия испытывает преимущество

27 мая 2026, 10:20
Читайте також українською мовою
Враг угрожает новыми ударами по Киеву, настойчиво предлагает Западу эвакуировать свои посольства
Враг угрожает новыми ударами по Киеву, настойчиво предлагает Западу эвакуировать свои посольства
Иллюстрация: Facebook/Юрий Касьянов
Читайте також
українською мовою

Причины эскалации воздушного террора ясны – отсутствие успехов на земле. Летнее наступление захлебнулось, и кремль ищет другие способы заставить Украину и Запад капитулировать.

К сожалению, враг действительно может усилить удары, рассчитывая на панику и страх. Не секрет, что противоракет для уничтожения баллистики нам не хватает, и вообще зенитных ракет не хватает, а свои зенитно-ракетные комплексы для сбивания крылатых ракет и дронов мы до сих пор не создали – хотя это должно быть приоритетной программой.

Главное – мы не можем отплатить, а безнаказанность усиливает аппетиты врага.

С 17 мая, когда начались атаки "по москве", ни одна "Фламинго" не была задействована, а более тысячи дронов до москвы не долетели.

И вопросы здесь не к достойно выполняющим задачи военным, не к конструкторам дронов – просто эти большие дроны – FP-1, "Февраль" – очень заметны, и не могут преодолеть плотную ПВО москвы.

Десятки миллионов долларов выбросить в воздух, в то время, когда в Украине есть другие средства, другие дроны – наши "Списи", которые неоднократно демонстрировали свою способность преодолеть ПВО москвы.

Если бы сейчас над москвой кружили украинские дроны, наносили удары по вражеским "центрам принятия решений", тогда враг не был наглым, действовал бы осторожно, понимая что в эту воздушную войну нервов можно играть вдвоем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ Кремль Москва дроны война ракеты
 
Подписывайтесь на RegioNews
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Во Львовской области 10-летний велосипедист сбил трехлетнего мальчика: малыш в больнице
27 мая 2026, 11:30
Скрыл в декларациях более 46 млн грн: на Житомирщине будут судить депутата
27 мая 2026, 11:17
Навел "Искандеры" на город в 2024 году: в Одессе задержали священника УПЦ МП
27 мая 2026, 11:05
Договор пожизненного содержания: как защитить себя и свое имущество
27 мая 2026, 10:57
Во Львове человек упал с моста и погиб
27 мая 2026, 10:48
Грозит пожизненное: на Черниговщине задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух падчериц
27 мая 2026, 10:34
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
27 мая 2026, 10:29
На Одесщине легковушка врезалась в бетонный столб: один мужчина погиб, еще один – в больнице
27 мая 2026, 10:09
В Ужгороде после ДТП водитель снял номера и скрылся: авто связывают с семьей судьи
27 мая 2026, 10:07
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »