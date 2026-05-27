Воздушная война без правил: почему Россия испытывает преимущество

Враг угрожает новыми ударами по Киеву, настойчиво предлагает Западу эвакуировать свои посольства

Враг угрожает новыми ударами по Киеву, настойчиво предлагает Западу эвакуировать свои посольства

Иллюстрация: Facebook/Юрий Касьянов

Причины эскалации воздушного террора ясны – отсутствие успехов на земле. Летнее наступление захлебнулось, и кремль ищет другие способы заставить Украину и Запад капитулировать.

К сожалению, враг действительно может усилить удары, рассчитывая на панику и страх. Не секрет, что противоракет для уничтожения баллистики нам не хватает, и вообще зенитных ракет не хватает, а свои зенитно-ракетные комплексы для сбивания крылатых ракет и дронов мы до сих пор не создали – хотя это должно быть приоритетной программой.

Главное – мы не можем отплатить, а безнаказанность усиливает аппетиты врага.

С 17 мая, когда начались атаки "по москве", ни одна "Фламинго" не была задействована, а более тысячи дронов до москвы не долетели.

И вопросы здесь не к достойно выполняющим задачи военным, не к конструкторам дронов – просто эти большие дроны – FP-1, "Февраль" – очень заметны, и не могут преодолеть плотную ПВО москвы.

Десятки миллионов долларов выбросить в воздух, в то время, когда в Украине есть другие средства, другие дроны – наши "Списи", которые неоднократно демонстрировали свою способность преодолеть ПВО москвы.

Если бы сейчас над москвой кружили украинские дроны, наносили удары по вражеским "центрам принятия решений", тогда враг не был наглым, действовал бы осторожно, понимая что в эту воздушную войну нервов можно играть вдвоем.