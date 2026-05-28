"Это вброс": в ОП отреагировали на заявление The Economist о еще 2-3 годах войны

Фото: ЛещенкоS

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал недостоверной информацию издания The Economist о якобы поручении Зеленского готовиться к еще 2-3 годам войны

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Литвина, опубликованные данные являются "вбросом" и появлялись ранее в подобном контексте.

"Это тот самый вброс, который уже был. Возможно, его использовали как носитель для других месседжей в материале о том, как все вроде бы плохо. Во время встречи с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода - до ноября, и именно этот горизонт актуален",– отметил советник президента.

Также информацию от The Economist опроверг агентству информированный источник.

"Это неправда", – сказал собеседник агентства.

Как известно, перед этим издание The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский якобы приказал готовиться к еще двум-трем годам войны.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild озвучил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. Говорит, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

