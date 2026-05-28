28 мая 2026, 07:25

Вражеские атаки на Запорожскую область: за сутки зафиксировано почти 700 ударов, есть раненые

Фото: ОВА
За сутки оккупационные войска нанесли 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины в возрасте 58 и 65 лет.

Для массированных ударов по региону враг применял разные виды вооружения:

  • Авиаудары: войска РФ совершили 20 авиационных ударов по Камышевасу, Заречному, Юрковке, Таврическому, Преображенке и еще более 10 прифронтовых селах.
  • Атаки беспилотников: 440 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Гуляйполе, Камышеваху, Малую Токмачку и еще более 20 населенных пунктов области.
  • Обстрелы с РСЗО: зафиксировано 11 ударов с реактивных систем залпового огня по линии фронта, в частности, по Приморскому, Новоданиловке, Новоандреевке и Гуляйпольскому.
  • Артиллерийские удары: 218 артударов пришлись по громадам Запорожской области, среди которых Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Зализничное и Щербаки.

Правоохранители зафиксировали 48 сообщений о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 26 мая российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив сразу три объекта Группы ДТЭК.

