Ночью 28 мая русские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники и артиллерию. Под ударом оказались два района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Павлоградском районе враг бил по Павлограду и Богдановской громаде. Из-за обстрелов повреждены пятиэтажка, частный дом и лицей. Пострадали три человека: 38-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 69-летняя женщина и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине от обстрелов страдали Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частный дом и АЗС.

Напомним, за сутки оккупационные войска нанесли 689 ударов по 40 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожскому району ранения получили две женщины в возрасте 58 и 65 лет.