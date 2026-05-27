22:35  27 мая
В Житомирской области подросток на мотоцикле насмерть сбил 3-летнего ребенка
21:56  27 мая
Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"
20:54  27 мая
Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 22:35

В Житомирской области подросток на мотоцикле насмерть сбил 3-летнего ребенка

27 мая 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 26 мая около 16:00 на улице Князя Олега в городе Олевске. К сожалению, маленький мальчик погиб

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, водитель мотоцикла Spark сбил ребенка, вышедшего на проезжую часть дороги. От полученных травм 3-летний мальчик скончался, к сожалению. Водитель после ДТП уехал в неизвестном наутро.

Правоохранители обнаружили водителя. Им оказался 13-летний местный житель. Правоохранители начали расследование.

"Правоохранители в очередной раз призывают родителей ни при каких обстоятельствах не разрешать несовершеннолетним детям садиться за руль транспортных средств. Напоминаем, что подготовка водителей категорий А1 (мопеды, мотороллеры и другие) и А (мотоциклы) проводится для лиц, достигших 16-летнего возраста. Управление транспортными средствами без должной подготовки и опыта может привести к невосполнимым последствиям", - говорят правоохранители.

Напомним, в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 20-летний пешеход. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Audi, совершил наезд на новолуния, переходившего дорогу на запрещенный сигнал светофора.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Житомирская область
Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок
27 мая 2026, 14:15
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
27 мая 2026, 12:23
Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоцикл вылетел на встречную полосу и влетел в Hyundai
25 мая 2026, 16:15
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Известная украинская блогерша погибла в ДТП
27 мая 2026, 23:10
Тройное ДТП с участием легковушки и двух фур в Николаевской области, есть погибший
27 мая 2026, 22:56
В Ровно аферист выманил у женщины 10 тысяч долларов на лечение ребенка
27 мая 2026, 22:50
Обстрел Херсона: 30-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
27 мая 2026, 22:09
Силы беспилотных систем уничтожили ценные РЛС и комплексы "Бук" и "Витязь"
27 мая 2026, 21:56
Атака дронов в Запорожье: двое раненых женщин и разрушение частного сектора
27 мая 2026, 21:26
Более 20 атак в сутки: враг массированно обстрелял четыре района Днепропетровщины
27 мая 2026, 20:54
Обстрел Херсона: враг попал в детскую площадку, есть погибший и раненые дети
27 мая 2026, 20:23
На Прикарпатье в отеле массовое отравление детей
27 мая 2026, 20:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »