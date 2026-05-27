В Житомирской области подросток на мотоцикле насмерть сбил 3-летнего ребенка

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 26 мая около 16:00 на улице Князя Олега в городе Олевске. К сожалению, маленький мальчик погиб

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, водитель мотоцикла Spark сбил ребенка, вышедшего на проезжую часть дороги. От полученных травм 3-летний мальчик скончался, к сожалению. Водитель после ДТП уехал в неизвестном наутро.

Правоохранители обнаружили водителя. Им оказался 13-летний местный житель. Правоохранители начали расследование.

"Правоохранители в очередной раз призывают родителей ни при каких обстоятельствах не разрешать несовершеннолетним детям садиться за руль транспортных средств. Напоминаем, что подготовка водителей категорий А1 (мопеды, мотороллеры и другие) и А (мотоциклы) проводится для лиц, достигших 16-летнего возраста. Управление транспортными средствами без должной подготовки и опыта может привести к невосполнимым последствиям", - говорят правоохранители.

