РФ ночью запустила по Украине "Кинжал" и около 150 ударных беспилотников
В ночь на 28 мая РФ атаковала Украину аэробалистической ракетой "Кинжал" и 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 138 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание ракеты "Кинжал" и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.
Напомним, ночью 28 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Повреждены объект инфраструктуры и частный дом.
