На Волині авто з’їхало у ставок: загинули двоє людей

У Ковельському районі Волинської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася 23 травня близько 01:00 у селі Глухи.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля ЗАЗ, 2001 року народження, не впорався з керуванням та з'їхав у ставок.

Унаслідок ДТП загинули водій та його пасажир – місцевий мешканець 2002 року народження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

