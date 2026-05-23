23 мая 2026, 18:59

На Сумщине пьяный 64-летний водитель мотоблока погиб в ДТП

Фото: Национальная полиция
На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего в селе Хоружевка смертельного дорожно-транспортного происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 22 мая около 17:40.

По предварительным данным, 64-летний мужчина, управляя самодельным мотоблоком, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство на проезжей части дороги.

В полиции отметили, что водитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители призывают водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и напоминают, что даже незначительная доза спиртного может существенно снизить внимание и скорость реакции.

Напомним, в Одесской области в городе Измаил полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого телесные повреждения получили трое детей. Их с травами разной степени тяжести госпитализировали.

Сумская область ДТП водитель ПДД алкоголь погибший
