На Сумщине пьяный 64-летний водитель мотоблока погиб в ДТП

На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего в селе Хоружевка смертельного дорожно-транспортного происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 22 мая около 17:40.

По предварительным данным, 64-летний мужчина, управляя самодельным мотоблоком, не справился с управлением и опрокинул транспортное средство на проезжей части дороги.

В полиции отметили, что водитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители призывают водителей не садиться за руль после употребления алкоголя и напоминают, что даже незначительная доза спиртного может существенно снизить внимание и скорость реакции.

