НАБУ нашло у народного депутата "скрытые" 13 миллионов

Правоохранители разоблачили одного из действующих депутатов на незаконном обогащении. Известно, что речь идет о недвижимости, превышающей его доходы.

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение 2020-2021 годов народный депутат стал владельцем активов более чем на 13 миллионов гривен. Эта цифра значительно превышает его официальные доходы, указанные в декларации.

На эти деньги депутат купил коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также купил квартиру в центре Киева площадью 132,6 квадратных метров. Только стоимость услуг по разработке дизайн-проекта этой квартиры и сам ремонт апартаментов стоили более 5,5 миллионов гривен.

"Нардепу сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины", - сообщили в НАБУ.

