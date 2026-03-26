На Волині затримали киянку з колекцією старовинних монет

Волинські митники спільно з представниками СБУ викрили киянку, яка намагалася вивезти до Польщі старовинні монети

Про це повідомила Державна митна служба, передає RegioNews.

Жінка їхала потягом "Київ–Хелм", приховавши 223 металеві грошові знаки XVI–XVIII століть серед особистого одягу в валізі.

Колекцію тимчасово вилучено.

Наразі проводять експертизи для визначення культурної та історичної цінності монет, після чого встановлять їхню ринкову вартість.

За даним фактом до правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що має ознаки злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.