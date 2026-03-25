На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
Вблизи населенного пункта Гаразджа в Волынской области к водителю подъехал бус ТЦК. Мужчина решил не ждать и уехал по своим делам прихватив с собой «попутчика»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Как отмечается, перед этим возник конфликт с разбитыми окнами и бранью.
Впоследствии водителя задержали.
Как сообщалось, на Волыни мужчина ударил работника ТЦК ножом. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием на 2 года.
На Волыни разоблачили масштабную схему сбыта фальшивого горючего: изъято более 13 млн грн наличныхВсе новости »
25 марта 2026, 10:19По 20 тысяч долларов в день: на Волыни "гастролеры" грабили чужие авто
24 марта 2026, 23:151,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
23 марта 2026, 17:45
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
На Буковине псевдобанкир выманил украл у женщины почти 100 тысяч
25 марта 2026, 17:15Стало известно, какой будет погода 26 марта
25 марта 2026, 17:10ВСУ поразили российское боевое судно стоимостью сотни миллионов долларов
25 марта 2026, 15:55Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия
25 марта 2026, 15:24Сила духа на льду: на Прикарпатье состоялся турнир по парахоккею
25 марта 2026, 14:49Эксперты рассказали, в чем опасность новых атак РФ по Украине
25 марта 2026, 14:49"Обучение" за 15 тысяч: на Житомирщине делец торговал фейковыми документами для водителей
25 марта 2026, 14:45В Одессе аферист выманил деньги у военного
25 марта 2026, 14:30Министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами
25 марта 2026, 14:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все блоги »