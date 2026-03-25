25 марта 2026, 10:19

На Волыни разоблачили масштабную схему сбыта фальшивого горючего: изъято более 13 млн грн наличных

Фото: БЭБ
В Волынской области правоохранители ликвидировали действовавшую в нескольких областях сеть незаконного производства и продажи горючего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Под прикрытием легального бизнеса дельцы наладили полный цикл незаконной деятельности – от изготовления фальсификата в арендованных цехах до реализации через сеть партнерских АЗС.

Незаконное производство осуществляли кустарным способом в складских помещениях, где дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом. Предварительно, экспертиза подтвердила, что горючее поддельное и некачественное.

Для учета заказов и координации продаж на заправках фигуранты использовали специальный программный комплекс. Расчеты проводились наличными или через подставные фирмы, что позволяло избегать налогов и искусственно формировать налоговый кредит по НДС.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • более 80 тысяч литров горючего сомнительного качества и газовый конденсат;
  • оборудование для перекачки горючего и топливораздаточных колонок;
  • компьютеры, телефоны и черные записи, подтверждающие функционирование схемы;
  • наличные в разной валюте: 2,7 млн грн, 230 тысяч долларов и 7 тысяч евро (суммарно более 13 млн грн).

Все имущество направили на экспертизу. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Полиция расследует дело по статьям о незаконном изготовлении подакцизных товаров и отмывании денег. Следователи устанавливают всех причастных к схеме.

Напомним, ранее правоохранители приостановили работу двух незаконных автозаправочных станций в Полтавской и Харьковской областях. АЗС работали без лицензий и сертификатов.

