На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК

Поблизу населеного пункту Гаразджа у Волинській області до водія підїхав бус ТЦК. Чоловік вирішив не чекати і поїхав по своїх справах прихопивши із собою «попутника»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, перед цим виник конфлікт з розбитими вікнами та лайкою.

Згодом водія затримали.

Як повідомлялось, на Волині чоловік вдарив працівника ТЦК ножем. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.