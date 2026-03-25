11:46  25 березня
На Одещині 15-річний хлопець "замінував" школу заради жарту
09:34  25 березня
На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
08:39  25 березня
На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
25 березня 2026, 11:26

Секретар Луцькради Безпятко подав у відставку: подробиці

Фото: Волинські новини
Секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко достроково припинив свої повноваження за власним бажанням

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Відповідне рішення депутати підтримали під час сесійного засідання 25 березня – "за" проголосували 36 обранців.

"Це моє рішення", – коротко прокоментував Юрій Безпятко.

Також Безпятка вивели зі складу виконавчого комітету Луцької міської ради VIII скликання.

Довідка: Юрій Безпятко народився 7 червня 1975 року в Луцьку.

Має вищу освіту: у 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю "фізичне виховання", у 2008 році – Луцький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси".

Працював у різних сферах, зокрема у медіа та рекламі. З 2002 до 2019 року був менеджером з реклами та маркетингу в редакції газети "Волинь".

У 2019-2020 роках обіймав посаду радника міського голови.

Із грудня 2020 року – секретар Луцької міської ради.

Одружений, має доньку.

Нагадаємо, сьогодні депутати Луцької міської ради також проголосували за відставку міського голови Ігоря Поліщука. Напередодні стало відомо, що він написав заяву про відставку.

Депутати Луцькради підтримали відставку мера Поліщука
25 березня 2026, 11:01
Луцьк залишився без мера
24 березня 2026, 22:31
Народна депутатка від "Слуги народу" Дар'я Володіна складає мандат
23 березня 2026, 13:59
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня 2026, 12:55
6300 доларів за маскарад: на Одещині жінка намагалася переправити чоловіків через кордон
25 березня 2026, 12:40
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
25 березня 2026, 12:25
На Одещині 15-річний хлопець "замінував" школу заради жарту
25 березня 2026, 11:46
У Сумах запускають програму для молоді "Лідер дії"
25 березня 2026, 11:43
На Черкащині жінка напала з ножем на військового ТЦК, який затримував чоловіка
25 березня 2026, 11:35
У Миколаєві шукають порушників, які вночі запустили салют на дитячому майданчику
25 березня 2026, 11:17
Депутати Луцькради підтримали відставку мера Поліщука
25 березня 2026, 11:01
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
25 березня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
