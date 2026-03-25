Секретар Луцькради Безпятко подав у відставку: подробиці

Секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко достроково припинив свої повноваження за власним бажанням

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Відповідне рішення депутати підтримали під час сесійного засідання 25 березня – "за" проголосували 36 обранців.

"Це моє рішення", – коротко прокоментував Юрій Безпятко.

Також Безпятка вивели зі складу виконавчого комітету Луцької міської ради VIII скликання.

Довідка: Юрій Безпятко народився 7 червня 1975 року в Луцьку.

Має вищу освіту: у 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю "фізичне виховання", у 2008 році – Луцький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси".

Працював у різних сферах, зокрема у медіа та рекламі. З 2002 до 2019 року був менеджером з реклами та маркетингу в редакції газети "Волинь".

У 2019-2020 роках обіймав посаду радника міського голови.

Із грудня 2020 року – секретар Луцької міської ради.

Одружений, має доньку.

