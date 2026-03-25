25 березня 2026, 11:01

Депутати Луцькради підтримали відставку мера Поліщука

Фото: Волинські новини
У середу, 25 березня, депутати Луцької міської ради проголосували за відставку міського голови Ігоря Поліщука

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Як повідомив сам Поліщук, його рішення не пов'язане ні з розслідуваннями НАБУ, ні з аудитом, проведеним у міській раді. Він зазначив, що не бачить потреби детально пояснювати обставини, які спонукали його до цього кроку.

Водночас ексмер подякував мешканцям громади за їхню підтримку та конструктивну критику, що допомогла покращити рівень життя у місті.

Разом із Поліщуком свої повноваження склав і секретар міської ради Юрій Безпятко.

Проведення наступного сесійного засідання було доручено депутату Андрію Разумовському.

Довідка: Ігор Ігорович Поліщук (1 липня 1988 року, Луцьк) – міський голова Луцька. Він здобув перемогу на виборах 2020 року, набравши понад половину голосів виборців.

Поліщук має вищу юридичну освіту – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

До обрання мером працював у юридичній сфері та був депутатом Луцької міської ради попередніх скликань.

Поліщук представляє політичну партію "За майбутнє".

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Правоохоронці нібито вилучали у мера мобільний телефон.

У березні 2026 року Поліщук написав заяву про відставку.

Читайте також: Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи

Луцьк залишився без мера
24 березня 2026, 22:31
Після обшуків НАБУ мер Луцька Поліщук написав заяву про складання повноважень
23 березня 2026, 13:28
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня 2026, 12:55
6300 доларів за маскарад: на Одещині жінка намагалася переправити чоловіків через кордон
25 березня 2026, 12:40
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
25 березня 2026, 12:25
На Одещині 15-річний хлопець "замінував" школу заради жарту
25 березня 2026, 11:46
У Сумах запускають програму для молоді "Лідер дії"
25 березня 2026, 11:43
На Черкащині жінка напала з ножем на військового ТЦК, який затримував чоловіка
25 березня 2026, 11:35
Секретар Луцькради Безпятко подав у відставку: подробиці
25 березня 2026, 11:26
У Миколаєві шукають порушників, які вночі запустили салют на дитячому майданчику
25 березня 2026, 11:17
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
25 березня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
