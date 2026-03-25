Депутати Луцькради підтримали відставку мера Поліщука

У середу, 25 березня, депутати Луцької міської ради проголосували за відставку міського голови Ігоря Поліщука

Як повідомив сам Поліщук

Як повідомив сам Поліщук, його рішення не пов'язане ні з розслідуваннями НАБУ, ні з аудитом, проведеним у міській раді. Він зазначив, що не бачить потреби детально пояснювати обставини, які спонукали його до цього кроку.

Водночас ексмер подякував мешканцям громади за їхню підтримку та конструктивну критику, що допомогла покращити рівень життя у місті.

Разом із Поліщуком свої повноваження склав і секретар міської ради Юрій Безпятко.

Проведення наступного сесійного засідання було доручено депутату Андрію Разумовському.

Довідка: Ігор Ігорович Поліщук (1 липня 1988 року, Луцьк) – міський голова Луцька. Він здобув перемогу на виборах 2020 року, набравши понад половину голосів виборців.

Поліщук має вищу юридичну освіту – закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

До обрання мером працював у юридичній сфері та був депутатом Луцької міської ради попередніх скликань.

Поліщук представляє політичну партію "За майбутнє".

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. Правоохоронці нібито вилучали у мера мобільний телефон.

У березні 2026 року Поліщук написав заяву про відставку.

Читайте також: Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи