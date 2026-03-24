Луцьк залишився без мера

фото: Луцька міськрада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на документи про дострокове припинення повноважень міського голови, які були оприлюднені на сайті Луцької міської ради.

Як зазначається, підставою є "звернення міського голови Поліщука Ігоря Ігоровича з особистою заявою до Луцької міської ради про складання ним повноважень міського голови".

Чи проголосують депутати за відставку голови, буде відомо під час сесійного засідання, запланованого на череду, 25 березня.

Пленарне засідання 90-ї сесії міської ради відбудеться о 10.00 в залі засідань міської ради.

Нагадаємо, на Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за дерибан заповідних земель. Загальна шкода, завдана інтересам держави, становить понад 6,3 млн гривень.