08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
08:22  05 марта
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
23:55  04 марта
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
05 марта 2026, 09:55

На Волыни руководителя Госпродпотребслужбы задержали за вымогательство взятки

05 марта 2026, 09:55
Фото ГБР
Правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Директор одного из предприятий обратился в управление для получения эксплуатационного разрешения на производственные мощности. Чиновник настоял на личной встрече.

В ходе разговора фигурант сообщил предпринимателю, что перед предоставлением разрешения необходимо провести проверку, во время которой якобы могут выявить нарушения. В то же время, предложил "помощь" – пообещал направить на предприятие лояльных сотрудников для проверки и обеспечить беспрепятственное получение разрешения.

За такую "услугу" чиновник требовал 2 тысячи долларов.

Предприниматель обратился в ГБР. В дальнейшем работники управления провели внеплановую проверку, после чего и.о. руководителя подписал приказ о выдаче предприятию эксплуатационного разрешения на деятельность по производству и обороту несъедобных продуктов животного происхождения.

После получения взятки чиновника задержали. Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Фигуранту грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4 тысячи долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
05 марта 2026, 10:57
В Хмельницком столкнулись легковушка и микроавтобус: двое пострадавших
05 марта 2026, 10:52
С 6 марта на дорогах Украины заработают 37 новых камер автофиксации
05 марта 2026, 10:40
Пыталась подорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку
05 марта 2026, 10:24
Харьковщина под ударами врага: двое погибших, среди 13 раненых – ребенок
05 марта 2026, 10:09
Российские войска попали в гражданское судно в Черном море: есть пострадавшие
05 марта 2026, 09:47
Планшеты Xiaomi: какие параметры действительно решают в 2026 (экран, батарея, память) – обзор от Алло
05 марта 2026, 09:31
Люкс в багажнике: на Закарпатье таможенники изъяли брендовые вещи почти на 2 млн грн
05 марта 2026, 09:17
Почти 100 уклонистов: ГБР раскрыло масштабную схему военных ТЦК в Киеве
05 марта 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
