Фото ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Директор одного из предприятий обратился в управление для получения эксплуатационного разрешения на производственные мощности. Чиновник настоял на личной встрече.

В ходе разговора фигурант сообщил предпринимателю, что перед предоставлением разрешения необходимо провести проверку, во время которой якобы могут выявить нарушения. В то же время, предложил "помощь" – пообещал направить на предприятие лояльных сотрудников для проверки и обеспечить беспрепятственное получение разрешения.

За такую "услугу" чиновник требовал 2 тысячи долларов.

Предприниматель обратился в ГБР. В дальнейшем работники управления провели внеплановую проверку, после чего и.о. руководителя подписал приказ о выдаче предприятию эксплуатационного разрешения на деятельность по производству и обороту несъедобных продуктов животного происхождения.

После получения взятки чиновника задержали. Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Фигуранту грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

