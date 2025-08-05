Фото: прокуратура

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о незаконной переправке мужчин за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прокуратуру области .

Под суд отправили 46-летнего жителя Виноградова Закарпатской области. По данным следствия, мужчина, уже имевший проблемы с законом, согласился на предложение неустановленного пока сообщника, который организовывал незаконную переправку уклонистов. За 1700 долларов он должен был перевезти двух мужчин из Ковеля до границы с Румынией.

Авто, которое везло двух военнообязанных мужчин на Закарпатье, остановили правоохранители на Волыни в мае.

Обвиняемый вскоре предстанет перед судом.

Правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной схеме.

Напомним, на Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, организованную 49-летним киевлянином. За 5 500 долларов злоумышленник предлагал военнообязанным помощь в побеге из Украины под видом волонтеров в военной форме.