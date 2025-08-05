Фото: прокуратура

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт у справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на прокуратуру області .

Під суд відправили 46-річного жителя міста Виноградів Закарпатської області. За даними слідства, чоловік, який уже мав проблеми із законом, погодився на пропозицію невстановленого поки спільника, що організовував незаконне переправлення ухилянтів. За 1700 доларів він мав перевезти двох чоловіків із Ковеля до кордону з Румунією.

Авто, яке везло двох військовозобов'язаних чоловіків на Закарпаття, зупинили правоохоронці на Волині у травні.

Обвинувачений невдовзі постане перед судом.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону, організовану 49-річним киянином. За 5 500 доларів зловмисник пропонував військовозобов'язаним допомогу у втечі з України — під виглядом волонтерів у військовій формі.