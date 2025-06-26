фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Бывшему заместителю городского головы Днепра Александру Сидоренко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму почти 9 миллионов гривен.

Следствие установило, что в течение 2020-2021 годов бывшая супруга эксчиновника стала владелицей имущества и корпоративных прав общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

В этот список входят:

три жилых помещения и столько же паркомест в Барселоне,

квартира в Днепре,

объекты коммерческой недвижимости,

земельные участки,

автомобиль LEXUS RX 350, а также частицы в трех обществах.

Примечательно, что значительная часть этих приобретений пришлась именно на период после назначения Сидоренко заместителем мэра.

Дополнительно, в декларациях должностного лица за 2022 и 2023 годы были обнаружены признаки недостоверной информации на суммы 23 и 24 миллиона гривен соответственно. Центральным элементом расследования стало то, что бывшее должностное лицо не указал в документах как свою экс-супругу, так и принадлежащее ей имущество, что формально исключило эту информацию из проверки, однако не освободило его от ответственности.

По результатам проверки Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило обоснованные выводы о возможном нарушении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обогащение".

Ранее сообщалось, что на Черниговщине у бывшего налоговика нашли необоснованные активы на 8,5 млн грн.