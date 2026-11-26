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Днем 26 ноября российские войска снова атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Под ударом оказалось промышленное предприятие. На месте проводят аварийно-спасательную операцию.

Информации о пострадавших и масштабах повреждений пока нет.

Напомним, ранее в Кривом Роге в результате российской атаки на объект инфраструктуры возникли проблемы с электроснабжением. В городе временно остановился коммунальный электротранспорт.