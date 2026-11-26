Фото: ГВА

Утром 26 ноября российские войска сбросили две авиабомбы на жилые кварталы Славянска Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

В результате авиаударов погиб 37-летний мужчина, еще один, 40-летний, получил ранения.

Разрушен частный дом, частично разрушен многоквартирный дом.

Также повреждены по меньшей мере 15 частных и 13 многоэтажных домов.

Напомним, вечером 25 ноября россияне атаковали беспилотником отделение почты в поселке Билбасовка Донецкой области. В результате удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.