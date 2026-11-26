Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: разрушены и повреждены дома, есть жертвы
Утром 26 ноября российские войска сбросили две авиабомбы на жилые кварталы Славянска Донецкой области
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
В результате авиаударов погиб 37-летний мужчина, еще один, 40-летний, получил ранения.
Разрушен частный дом, частично разрушен многоквартирный дом.
Также повреждены по меньшей мере 15 частных и 13 многоэтажных домов.
Напомним, вечером 25 ноября россияне атаковали беспилотником отделение почты в поселке Билбасовка Донецкой области. В результате удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.
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