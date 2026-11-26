КНДР приостановила военную помощь России, в том числе поставки баллистических ракет, – ГУР
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о временной приостановке военной поддержки России, в том числе поставки баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов. Причиной стало напряжение в отношениях между Москвой и Пхеньяном
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
Напряженность между Россией и КНДР возникла в октябре после заявления заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко о намерениях Москвы способствовать деэскалации отношений между Южной и Северной Кореей.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что такая позиция не соответствует союзническим договорённостям между странами, и потребовала разъяснений относительно российской политики в отношении Южной Кореи.
По данным ГУР, введенные Пхеньяном ограничения предусматривают:
- запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолётами;
- приостановку поставок баллистических ракет KN-23;
- приостановку передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов.
Кроме того, Пхеньян сдерживает реализацию запроса Москвы об увеличении северокорейского военного контингента на территории РФ с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.
В то же время северокорейские военные продолжают находиться на территории России и участвовать в войне против Украины.
Среди факторов, препятствующих углублению военного сотрудничества, в разведке называют низкий уровень совместимости войск, языковой барьер, нехватку переводчиков, недостаточную логистическую поддержку и пренебрежительное отношение российского командования к северокорейским военным.
Ещё одним весомым фактором стали значительные потери контингента КНДР в боях в Курской области. По оценкам ГУР, они составляют 7058 военнослужащих, из которых 2251 – безвозвратные потери, остальные – раненые.
Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.