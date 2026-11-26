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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о временной приостановке военной поддержки России, в том числе поставки баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов. Причиной стало напряжение в отношениях между Москвой и Пхеньяном

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Напряженность между Россией и КНДР возникла в октябре после заявления заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко о намерениях Москвы способствовать деэскалации отношений между Южной и Северной Кореей.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что такая позиция не соответствует союзническим договорённостям между странами, и потребовала разъяснений относительно российской политики в отношении Южной Кореи.

По данным ГУР, введенные Пхеньяном ограничения предусматривают:

запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолётами;

приостановку поставок баллистических ракет KN-23;

приостановку передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Пхеньян сдерживает реализацию запроса Москвы об увеличении северокорейского военного контингента на территории РФ с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

В то же время северокорейские военные продолжают находиться на территории России и участвовать в войне против Украины.

Среди факторов, препятствующих углублению военного сотрудничества, в разведке называют низкий уровень совместимости войск, языковой барьер, нехватку переводчиков, недостаточную логистическую поддержку и пренебрежительное отношение российского командования к северокорейским военным.

Ещё одним весомым фактором стали значительные потери контингента КНДР в боях в Курской области. По оценкам ГУР, они составляют 7058 военнослужащих, из которых 2251 – безвозвратные потери, остальные – раненые.

Напомним, Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером.