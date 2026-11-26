Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что якобы атака Украины на резиденцию Путина в конце 2025 года негативно повлияла на переговорный процесс по завершению войны

Об этом он рассказал в интервью СЭО медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets, передает RegioNews.

По словам спецпосланника, переговорный процесс начал продвигаться примерно в ноябре, однако в конце декабря ситуация изменилась.

"Потом, в конце декабря, произошла атака украинцев на резиденцию Путина, которая, по моему мнению, оттолкнула его назад", – заявил Кушнер.

Он также отметил, что с февраля по сентябрь стороны постоянно поддерживали коммуникацию, однако американская сторона не видела достаточной гибкости и готовности к компромиссам, которые могли бы помочь найти общие точки соприкосновения.

В то же время Кушнер выразил убеждение, что Путин стремится к миру, однако признал, что ключевой проблемой остаются условия возможного завершения войны.

"Я действительно считаю, что то, о чем он говорит, – это мир, но, думаю, всегда возникает вопрос: на каких условиях? И есть ли способ согласовать то, чего хочет он, с тем, чего хочет президент Зеленский, а также с тем, чего хотят европейцы?" – сказал спецпосланник.

По оценке Кушнера, сейчас основным препятствием для продвижения переговоров остается поиск компромисса по территориальным вопросам.

Кроме того, Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывает давления на Владимира Зеленского или на Украину. По его словам, американская сторона выступает посредником в переговорах и продолжает поддерживать Киев.

Следует отметить, что Украина ранее отрицала причастность к атаке на резиденцию Путина. Владимир Зеленский называл обвинения Кремля ложными.

Напомним, в этом интервью Кушнер также заявил о готовящемся масштабном обмене военнопленными между Украиной и Россией. В то же время, конкретной даты проведения обмена и его окончательных условий он не назвал.