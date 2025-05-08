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Польские перевозчики запланировали новое "перекрытие" пути на границе с Украиной. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Польские перевозчики планируют блокировать пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" с 12 мая. Организаторы акции уже направили обращение к местным властям. Сейчас они ожидают решения о согласовании или отказе в проведении блокирования границы.

В своем обращении польские перевозчики выразили недовольство введением электронной очереди для грузового транспорта в Украине. Они отметили, что то, что должно было упростить жизнь перевозчикам, действительно стало "ударом для польских предпринимателей". По их словам, водителям иногда приходится ждать неделю на территории Украины. Это касается даже тех случаев, когда прицеп без груза.

Если акцию согласуют, то неизвестно, сколько дней поляки будут блокировать границу. При этом следует напомнить, что польское правительство ограничило возможность проведения протестов возле пунктов пропуска, признав их объектами критической инфраструктуры.

Следует отметить, что в прошлом году польские фермеры блокировали польско-украинскую границу. Из-за этого происходили разные ситуации. В частности, волонтер Назар Смык сообщал, что "застряли" грузы для военных.