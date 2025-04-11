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Чиновница одного из поселковых советов на Киевщине привлекла к взяточничеству своего мужа

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Начальница отдела архитектуры, действуя совместно со своим мужем, требовала и получила взятку в 230 тысяч гривен за выдачу градостроительных условий и ограничений на земельный участок в Киевской области.

При получении средств правоохранители задержали чиновницу и ее мужа. Им объявили подозрение.

Суд взял фигурантов под стражу. За совершенное супругам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали чиновника налоговой, который получил 200 тысяч гривен взятки.