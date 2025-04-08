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08 апреля 2025, 02:43

В Черниговской области перекрыли канал сбыта взрывоопасных боеприпасов

08 апреля 2025, 02:43
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фото: полиция
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Жительница Нежина торговала оружием и боеприпасами. Полицейские установили, что женщина причастна к сбыту 30 гранат

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленницу задержали после документирования очередного факта сбыта боеприпасов. Во время обыска в доме 44-летней фигурантки обнаружили 3 гранаты РГН, более 500 патронов к автоматическому оружию, деньги и мобильный телефон.

Все изъятое направили на экспертизу. Злоумышленницу задержали, ей объявили подозрение.

Женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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