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24 февраля 2025, 13:22

Первые 6200 домов в 10 областях: в Украине работают над развитием фонда социального жилья

24 февраля 2025, 13:22
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иллюстративное фото из открытых источников
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В Украине начали создавать социальное жилье: кто и по какой цене сможет его получить

Государство впервые приступило к созданию социального жилья. В пределах пилотного проекта в 10 областях уже строят или планируют построить 6200 квартир.

Об этом рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время онлайн-диалога с представителями СМИ, в котором приняли участие около сотни журналистов из разных регионов Украины.

Все аспекты функционирования социального жилья будет регулировать новая жилищная политика, над введением которой сейчас работает государство, в частности партия "Слуга Народа" и лично Елена Шуляк.

Социальное жилье, как пояснила нардеп, будет находиться в собственности громады, которая будет им распоряжаться. Такой жилищный фонд будут предоставляться семьям по цене, которая будет подъемной именно для нее. Это могут быть и переселенцы, и люди, потерявшие жилье из-за аварии, катастрофы и т.д. Стоимость аренды будет рассчитываться индивидуально. Она будет зависеть от доходов семьи, нуждающейся в таком жилье.

"Громады должны создавать фонд социального жилья. Можно строить новое, можно выкупать старое, можно сделать инвентаризацию: найти долгострои, переделать их, сделать капитальные ремонты по правильным стандартам, и это будет в собственности громады", – подытожила Елена Шуляк.

Новая жилищная политика заметит старый Жилищный кодекс, разработанный еще 40 лет назад и сейчас совсем не отвечающий современным вызовам. Соответствующий законопроект, как отметила глава партии "Слуга Народа", уже прошел утверждение в Кабинете министров и профильном парламентском комитете, поэтому скоро будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Елена Шуляк объяснила, что новая жилищная политика позволит решить как проблемы военного времени, так и ряд других хронических проблем, на которые годами закрывались глаза. Речь, в частности, идет об устаревшей фонде жилья, скандальных недостроенных жилых комплексах по всей Украине и многолетних очередях на жилье как в Советском Союзе.

социальное жилье ВПЛ ВР аренда жилья жилищная политика жилищный фонд
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