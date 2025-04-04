фото: ГПСУ

Вечером 2 апреля в пункте пропуска на Волыни пограничники пресекли попытку незаконного вывоза за границу пачек сигарет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Тайник с сигаретами под кабиной водителя обнаружили с помощью ручного сканера во время осмотра грузовика Scania, который направлялся на выезд из Украины. За рулем авто находился 52-летний житель Волынской области.

С моторного отсека грузовика смотровая группа достала более 500 сигаретных пачек, замотанных в черную полиэтиленовую пленку.

Товар изъяли на склад таможни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине накрыли сеть по производству поддельных сигарет известных брендов. Правоохранители изъяли товар на 38 млн грн.